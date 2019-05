Acte 28 des Gilets jaunes - Paris samedi 25 mai: la liste des rues fermées

Malgré une faible participation samedi dernier pour l'acte 27 des Gilets jaunes (15.500 manifestants dans toute la France et 1.600 à Paris selon le ministère de l'Intérieur), les leaders du mouvement ont prévu une mobilisation d'ampleur ce samedi 25 mai à Paris.

Comme d'habitude, le principal lieu de rassemblement ne sera communiqué qu'à 9h du matin sur les principales pages Facebook, relayant les messages d'Eric Drouet et de Jérôme Rodrigues.

Si le parcours est encore mal défini, les autorités ont prévu en amont de fermer de nombreuses stations de métro, et aussi d'interdire l'accès à certains secteurs (notamment les Champs-Elysées) aux manifestants identifiés comme gilets jaunes.

La Préfecture de police a aussi pris un arrêté pour fermer plusieurs rues à la circulation, et est la seule à avoir autorité pour les rouvrir.

A partir de 6h du matin, et jusqu'à la fin des différents défilés et cortèges, la circulation sera donc interdite dans le périmètre comprenant l'avenue de Marigny, la place Beauvau et la rue du faubourg Saint-Honoré, et délimité par les voies suivantes (incluses dans le dispositif):

-Avenue Matignon,

-Rue de Penthièvre (partie comprise entre l'avenue Matignon et la rue Roquépine),

-Rue Roquépine,

-Rue d'Anjou (à partir du boulevard Malesherbes),

-Rue de la Ville l'Evêque (à partir du boulevard Malesherbes),

-Rue Boissy d'Anglas,

-Rue Royale,

-Place de la Concorde,

-Pont de la Concorde jusqu'au quai d'Orsay,

-Cours de la Reine (entre la place de la Concorde et l'avenue Franklin Delano Roosevelt),

-Avenue Winston Churchill,

-Avenue du Général Eisenhower (jusqu'à Franklin Roosevelt),

-Avenue de Selves,

-Avenue des Champs-Elysées,

-Rond-point des Champs-Elysées (accès des Champs-Elysées et Matignon).