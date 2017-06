Alerte - Allergie au pollen: la carte des risques pour les 3 prochains jours

"Les graminées sont en pleine période de pollinisation et ces pollens se disperseront en quantité dès que l’occasion se présentera. Mais dès que la pluie sera là, les concentrations de pollens seront en diminution ainsi que la gêne des allergiques. Le risque lié à ce pollen pourra atteindre sur l’ensemble du territoire un niveau maximal avec le soleil" indique le RNSA dans son bulletin allergo-polinique. En effet, sur les 95 départements français, seulement 15 sont au niveau 4 alors que les 80 autres sont au niveau 5, le niveau maximal. L'alerte est donnée jusqu'au vendredi 9 juin.

Si la prévention est si forte cette semaine, c'est dû à la forte présence de plantes graminées sur le territoire,"Nous atteignons le pic de pollinisation annuel", explique Gilles Oliver, aérobiologiste au RNSA à L'Express. Le pollen de ces végétaux, ayant un potentiel allergisant élevé en plus d'une zone de dispersion très étendue, alerte d'autant plus les organisations sanitaires car il provoque "des rhinites, des conjonctivites, et dans le pire des cas de l'asthme" explique le RNSA.

Pour les personnes concernées, le RNSA conseille de ne pas faire sécher son linge dehors, de se laver régulièrement les cheveux, ou encore de ne pas dormir la fenêtre ouverte. Et pour les plus sensibles, il est recommandé de ne pas sortir dehors ou d'éviter les espaces verts.

En ce qui concerne les autres types de pollen, l'alerte ne dépassera pas le niveau 2 en France sauf pour le pollen d'olivier dans les Alpes-Maritimes, qui atteindra le niveau 3.