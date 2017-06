Alerte: la canicule progresse, 67 départements sont placés en vigilance orange

La canicule continue de progresser dans l'Hexagone avec désormais 67 départements en vigilance orange. Cet épisode météorologique persistera jusqu'à jeudi 22. Les températures maximales prévues devraient être supérieures à 34 ou 35 degrés, 36 à Paris, selon Météo France. Le temps s'améliorera à partir de vendredi 23 en commençant par l'ouest du pays.

Des orages localisés mais virulents pourraient frapper dans la soirée de ce mercredi, notamment en Haute Normandie, Ile-de-France, Bourgogne, Centre, Poitou, Limousin, ainsi que sur les reliefs, prévient Météo France. Ce qui inquiète en particulier pour la fête de la musique.

La nuit dernière, des records ont été battus pour des températures minimales jamais observées en juin: ce fut notamment le cas à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) avec 24,2 degrés (record 23 en 1976), Deauville (Calvados) 21,7 (20,8 en 1976), Le Havre 24,1 (22,2 en 1976) ou encore Molesme (Yonne) 23,4 (22 en 2002).

Ces fortes chaleurs ont également créé un épisode de pollution à l'ozone. En Ile-de-France, la vitesse a été réduite de 20 km/h ce mercredi alors que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ont été contraints de contourner l'agglomération. Les véhicules les plus polluants seront interdits de circuler jeudi à Paris et en proche banlieue dans le cadre de la mise en place de la circulation différenciée, selon la préfecture de police de Paris.

Depuis lundi 19, en Ile-de-France, le seuil d'information et de recommandation est dépassé avec, pour ce mercredi, une prévision entre 200 et 230 μg/m³, a détaillé la préfecture de police. Cette pollution touche aussi le sud de la France: à Carpentras (Vaucluse), le célèbre Mont-Ventoux est entouré d'un nuage de pollution.