Orages: Météo France étend son alerte, 17 départements en vigilance orange

Météo France, qui avait déjà placé en alerte orange pour les risuqes d'orages l'Aveyron (12), la Corrèze (19), la Dordogne (24), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), la Gironde (33),les Landes (40), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82) vient de rajouter l'Allier (03), le Cantal (15), la Creuse (23) et le Puy-de-Dôme (63) à la liste des zones où il faut rester vigilant.

"De forts orages se développeront en cours d'après-midi sur le nord de l'Espagne et le Golfe de Gascogne et se propageront sur le Sud-Ouest de la France. En soirée, ils se décaleront vers le Massif Central. Ces orages s'accompagnent de violentes averses, de fortes rafales atteignant ponctuellement 100 à 120 km/h, et de grêle, avec possibilité locale de très gros grêlons", indique Météo France.

Ces orages sont,"susceptibles de provoquer localement des dégâts importants. Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger", prévient l'organisme météorologique avant de préciser quelques règles de prudence à respecter."Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques", "prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous".

Pour rappel, les orages qui ont frappé mardi 13 et mercredi 14 une quinzaine de départements d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne ont fait un mort, des blessés et de très importants dégâts matériels.