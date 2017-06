Alerte météo: de fortes chaleurs à prévoir ce mardi, 18 départements en vigilance jaune canicule et orages

Relativement discret jusqu'à présent, l'été a décidé de montrer qu'il était bien là. Un peu trop d'ailleurs. Météo France a en effet prévu pour ce mardi 13 un "épisode de fortes chaleurs en vallée du Rhône et dans la région grenobloise et lyonnaise jusqu'à mercredi".

Ainsi, ce sont 18 départements qui ont été placés en vigilance jaune pour canicule et orages.

L'alerte pour les orages est à distinguer de la vigilance canicule. En effet, les départements concernés par la première sont: l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, la Haute-Loire, les Landes, la Loire, la Lozère, le Lot-et-Garonne et le Lot et le Puy-de-Dôme. Et ceux sur lesquels pèse la seconde sont: l'Ardèche, la Drôme, le Gard, l'Isère, le Rhône et le Vaucluse.

Du côté des températures, il va falloir s'armer de… rafraîchissements car elles seront évidemment élevées, et pour éviter tout risque de déshydratation, il ne faudra pas attendre d'avoir très soif avant de se désaltérer.

Il fera entre 28 et 34 degrés sur la moitié sud du pays et le thermomètre pourra atteindre jusqu'à 35 et 37 degrés en basse vallée du Rhône.

Le temps sera plus agréable, et moins étouffant, sur le reste du territoire. Mais un ciel voilé est attendu des Pays de la Loire au Centre, ainsi que dans le nord de la Nouvelle Aquitaine. Quelques averses pourraient également venir perturber la journée de la Vendée aux côtes aquitaines. Il en va de même pour la fin de l'après-midi en altitude dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central.