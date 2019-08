Alerte métro - Paris: accident grave de personne, trafic coupé sur la ligne 8

Un accident grave de personne s'est produit à Paris ce jeudi après-midi peu après 15h sur le métro ligne 8, au niveau de la station Faidherbe-Chaligny.

Les services de secours sont arrivés rapidement sur place. Leur intervention pourrait durer un certain temps.

La RATP conseille aux usagers de la ligne 8 de modifier leur itinéraire car le trafic, qui a été interrompu, ne devrait pas reprendre avant 18h.

Dans un premier temps le compte Twitter @Ligne8_RATP signalait une interruption du trafic entre les stations République et Pointe du Lac, le terminus de la ligne à Créteil. Mais le nombre de stations bloquées a ensuite été réduit et le trafic devrait donc rester interrompu entre République et Daumesnil jusque vers 18h ce jeudi soir.

16:11, le trafic est interrompu entre Republique et Daumesnil (Felix Eboue). Reprise estimée à 18:00. (accident grave de personne) #RATP #ligne8 — Ligne 8 RATP (@Ligne8_RATP) 15 août 2019

Aucun détail n'a été donné sur cet accident grave de personne, terminologie généralement employée par la RATP quand une personne tombe, est poussée sur les voies ou est percutée par la rame.