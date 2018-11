Alerte neige en Ile-de-France: c'est pour demain (météo)

Les premiers flocons de l'année en Ile-de-France sont attendus mardi 20. La chute de températures en ce début de semaine devrait coïncider avec les premières chutes de neige sur le bassin parisien selon les prévisions de Météo France.

Le prévisionniste annonce les premiers flocons ce lundi 19 à 22h. Les première précipitations devraient durer jusqu'à mardi vers 19h. Pour autant les météorologues ne prévoient pas de grosses chutes de neige avec au maximum 3 cm en Seine-et-Marne, le département le plus impacté. Les autres départements ne devraient pas recevoir plus de 2cm de neige.

Ainsi, un léger tapissage des routes en grande banlieue est possible mais la tenue de la neige est très peu probable dans Paris intramuros. Météo-France a pour l'heure simplement émis une vigilance jaune neige-verglas pour l'Ile-de-France. En effet, en raison des basses températures de la nuit entre lundi et mardi, des plaques de verglas pourraient se développer sur des routes secondaires.

Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs rappelé sur son compte Twitter les bonnes dispositions à avoir au volant en cas de neige ou des verglas.

#Neige, #pluie verglaçante, #brouillard givrant… le froid accroît les dangers sur les routes. Adaptez votre conduite aux conditions de circulation pic.twitter.com/sdNMBlFFlA — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 19 novembre 2018

En cas de chaussées glissantes sur la route, il est conseillé aux automobilistes de réduire leur vitesse de 10km/h par rapport à la limitation autorisée habituellement et de multiplier par deux les distances de sécurité entre deux véhicules. Il est nécessaire de bien vérifier l'état de son véhicule avant de prendre le volant et notamment des roues et des essuie-glaces.

Après cet épisode frais et neigeux, le soleil devrait refaire rapidement son apparition mercredi 21 et les températures légèrement augmenter.