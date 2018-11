Alerte - Paris: grosses perturbations sur la ligne 2 du métro (train en panne)

Plusieurs internautes se sont énervés ce mercredi 28 au matin sur le fil Twitter de la RATP. Et pour cause. Des passagers se sont retrouvés bloqués à bord d'une rame de métro de la ligne 2 et les quais étaient bondés notamment à la station de Barbès-Rochechouart.

De grosses perturbations ont persisté de longues minutes sur cette ligne du métro à cause de différents incidents et d'un train en panne.

A 8h46, la rame était toujours bloquée au niveau de Barbès-Rochechouart (en direction de Porte Dauphine).

Le train en panne est à Barbès-Rochechouart en direction de Porte Dauphine. #RATP #ligne2 — Ligne 2 RATP (@Ligne2_RATP) 28 novembre 2018

Vers 9h, le train a pu repartir mais le trafic demeurait très ralenti. Les problèmes ont été accentués par le fait que l'incident s'est déroulé en pleine heure de pointe.