Alerte rouge dans 5 départements: comment se protéger des rafales de vent?

La prudence est de mise. Météo France a placé ce jeudi 12 au soir cinq départements en alerte rouge pour des vents violents. Sont ainsi concernés: l'Aisne, les Ardennes, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme. Face à ce phénomène météorologique, jugé exceptionnel, il est important de prendre certaines précautions pour éviter d'être victime des rafales de vent. Il est ainsi conseillé, dans un premier temps, de rester chez soi et donc de limiter les déplacements, à pied comme en voiture. Comme le rappelle Météo France, "en cas d'obligation de déplacement", il est recommandé d'être "très prudent" et de se renseigner avant de sortir du domicile. Celles et ceux qui sont donc contraints de prendre la route doivent de préférence utiliser les grands axes de circulation.

Pour protéger son environnement proche, il est également nécessaire de prendre dés à présent les précautions qui s'imposent face aux conséquences d'un vent violent, inhabituel dans sa région.

Il est donc fortement conseillé d'installer des groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments. Autre précaution d'usage: s'éloigner au maximum des éléments en hauteur. Il faut donc éviter de rester sous les arbres et autres réverbères. Durant cette période, les travaux sur les toitures sont également à proscrire, le temps que la météo se calme. Enfin, ne pas oublier de mettre à l'abri du vent les objets susceptibles de se déplacer afin d'éviter qu'ils s'envolent et qu'ils blessent quelqu'un.

Selon Météo France, un avis de tempête très violente est annoncé. Elle est susceptible de perturber de façon très importante les activités humaines et la vie économique pendant plusieurs jours. Durant ce laps de temps, des "dégâts très importants" sont à attendre, a prévenu l'agence météorologique sur son site Internet. De plus, les conditions de circulation routière peuvent être rendues très difficiles et des perturbations importantes peuvent affecter les transports aériens, maritimes et ferroviaires. Météo France a également prévenu que "de très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone pendant plusieurs jours".

En parallèle, 53 autres départements ont été placés en vigilance orange pour le vent, dont 14 sont également en alerte orange pour la neige et le verglas.