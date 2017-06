Alerte rouge graminées: comment apaiser les allergies?

Les Français allergiques aux pollens vont devoir rester vigilants: les graminées seront présents dans l'air en raison des fortes chaleurs. Dans le dernier bulletin du RNSA, Réseau national de surveillance aérobiologique, 65 département français sont en alerte rouge aux graminées et ce jusqu'à vendredi 30. De plus 31 départements seront en vigilance orange, qui équivaut à un niveau "élevé". Seuls les départements de la Corse et les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance jaune: "moyenne".

Les graminées ont un fort potentiel allergisant et leur pic dominant arrive en juin. Les fortes chaleurs et le vent très faible empirent les effets des graminées sur la santé des personnes allergiques. Une seule solution pour cette population, qui pourrait souffrir de rhinite entrainant des éternuements ou encore des démangeaisons: suivre leurs traitements à base d'antihistaminiques ou de cortisone.

Pour éviter d'être trop atteint, il est aussi conseillé de ne pas faire sécher son linge à l'extérieur et d'aérer les pièces avant 9h le matin ou après 18h et avant de dormir, il est préférable de se rincer les cheveux. En voiture, il est aussi fortement déconseillé de rouler les fenêtres ouvertes.

Les plus petits pollens pourraient provoquer des crises d'asthmes dans certains cas: une diminution du souffle des sifflements lors de la respiration ou des taux persistantes sont à prévoir. Seul un épisode pluvieux ferra baisser ce pic de pollens de graminées. Mais les orages prévus favoriseront les gênes respiratoires et notamment les crises d'asthme.