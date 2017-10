Alimentation: le thé noir est lui aussi efficace pour perdre du poids

C'est bien connu, le thé vert est très bon pour la santé mais le noir le serait tout autant. C'est la conclusion d'une étude américaine dont les résultats ont été publiés dans l’European Journal of Nutrition. En effet, des chercheurs de l’université de Californie-Los Angeles (UCLA) ont découvert qu'il favoriserait lui aussi la perte de poids à raison de trois tasses par jour. Il influencerait le microbiote, soit l'ensemble de micro-organismes (bactéries, levures, champignons, protistes, virus) que l'on trouve dans notre organisme.

"Nous savions que les polyphénols du thé vert étaient plus efficaces et offraient plus d'avantages pour la santé que les polyphénols du thé noir car ils sont absorbés dans le sang et les tissus. Nos nouveaux résultats suggèrent que le thé noir grâce à un mécanisme spécifique à travers le microbiome intestinal peut également contribuer à une bonne santé et à une perte de poids chez les humains", a déclaré Susanne Henning, la principale auteure de l'étude citée par Feminaactu.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené cette étude sur des souris, lesquelles ont été soumises à des régimes alimentaires différents. Certaines complétaient leur alimentation avec du thé vert, d'autres avec du thé noir. Et les résultats ont parlé d'eux-mêmes: les deux groupes de souris ont perdu de la graisse: le poids des rongeurs est tombé au même niveau que celui de ceux qui avaient un régime alimentaire faible en gras mais sans thé.

Celles et ceux qui souhaitent retrouver une taille de guêpe ont donc entre les mains une des solutions pour y parvenir. Mais attention, il doit être consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée et de manière raisonnable.