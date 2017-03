Alimentation: un nouveau logo nutritionnel débarque en avril sur les paquets d'emballage

Les consommateurs vont pouvoir y voir plus clair. Pour les aider à déchiffrer au mieux les paquets d'emballage, un nouveau logo nutritionnel va entrer en application en avril, a annoncé ce mercredi au Parisien Marisol Touraine. L'objectif: inciter les Français à acheter moins de produits riches en gras, en sel et en sucre. Baptisée Nutri-Score (code 5 couleurs ou 5-C), cette vignette a toujours été défendu par le Haut Conseil de santé publique (HCSP). Elle propose cinq notes de couleur, allant de A (en vert) à E (orange foncé) "en fonction de la qualité du produit".

Le nouveau logo nutritionnel arrivera dans les supermarchés au mois d'avril https://t.co/idBMZv3WQ5 pic.twitter.com/NVhxWwOtJ0 — BFMTV (@BFMTV) 15 mars 2017

Visiblement ravie de ce choix, la ministre de la Santé a indiqué qu'elle prendra "en avril, un arrêté pour que les industriels puissent apposer ce logo sur les paquets dans les rayons des supermarchés". Mais ce logo sera toutefois facultatif, le règlement européen ne permettant pas de le rendre obligatoire.

Mais rapidement, les industriels avaient vu rouge et s'étaient élevés contre le Nutri-Score, issu des travaux du professeur Serge Hercberg, épidémiologiste à l’INSERM. Pour eux: il était trop stigmatisant. Par conséquent, ils avaient proposé leurs propres logos, poussant à expérimenter "grandeur nature" quatre systèmes d'étiquetage. Outre le Nutri-Score, les consommateurs pouvaient tomber nez-à-nez avec le "Nutri Repère". Conçu par l'industrie agroalimentaire, il détaillait les apports de chaque aliment à la fois en pourcentage et en valeur. Le suivant, baptisé "SENS", avait été mis en avant par la grande distribution et affichait la fréquence de consommation recommandée, de "très souvent" à "occasionnellement". Le "Nutri Couleurs", lui, se distinguait pas ses trois couleurs, un système déjà en vigueur au Royaume-Uni.

Seulement voilà: les résultats de l'étude en conditions réelles d'achat n'ont pas donné raison aux industriels de l'agroalimentaire et à certains distributeurs. "Les résultats des études viennent de montrer que le plus pertinent des logos pour aider à manger sainement est le Nutri-Score", s'est félicitée Marisol Touraine. Et d'ajouter: "je compte sur la pression des consommateurs, qui demandent à être informés, pour que les industriels s'engagent dans cette voie".