Allocation de rentrée scolaire: la date de versement officialisée

C'est pour demain, littéralement. La date de versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) 2019/2020 a été fixée par les autorités à ce mardi 20 août 2019. Comment la percevoir, sous quel délai et quel est son montant, voici tous ces éléments en détail.

Pour cette rentrée 2019, le montant a été fixé à 368,84 euros pour un enfant âgé entre 6 et 10 ans, à 389,19 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et à 402,67 euros pour un enfant de 15 à 18 ans. Des montants cumulables pour les familles ayant plusieurs enfants.

Comment la percevoir? Son versement est automatique pour les enfants de moins de 16 ans: la Caisse d'allocations familiales (CAF) procède à un virement sur le compte des familles bénéficiaires. Selon les délais bancaires, les premiers versements devraient ainsi arriver dans les prochaines 48 à 72 heures. Juste à temps pour commencer à acheter les fournitures scolaires, donc.

Environ trois millions de familles françaises sont éligibles à l'ARS, en faisant l'une des allocations les plus répandue dans l'Hexagone. Pourtant elle est bien soumise à conditions de ressources 24.697 euros pour un enfant à charge, 30.396 pour deux enfants et 36.095 pour trois. Le plafond augmente ensuite par tranches de 5.699 euros pour chaque enfant supplémentaire. Le tout représentant un budget de plus de deux milliards d'euros pour la CAF.