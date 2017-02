Amour, argent, réussite: l'horoscope du dimanche 12 février 2017

Bélier

Une journée placée sous le signe de la transmission... Vous aurez des envies de transmettre votre savoir, vos goûts et vos activités...

Taureau

On va vous solliciter pour effectuer un remplacement. Que ce soit au travail ou au sein de la famille, vous serez ravi de cette tâche qui vous fait honneur!

Gémeaux

Votre couple bénéficiera des changements récents et favorables à une bonne entente. Les célibataires seront en recherche de complicité...

Cancer

Un renouveau vous dynamise! L'hiver n'est pas votre saison favorite mais vous en prenez votre parti et affichez le meilleur de vous-même.

Lion

On va adorer votre manière si particulière d'écouter les autres, d'être en empathie, et d'assumer un rôle fort et protecteur.

Vierge

Votre foyer connaît un regain de chaleur conviviale! Et vous aurez le souci de rassembler pour le contentement de tous.

Balance

Des perspectives financières à la hausse vont vous gonfler le moral. Cette journée sera consacrée à faire vos comptes!

Scorpion

Votre vie relationnelle reflète votre état d'âme! Placée sous le signe de la convivialité, vous exprimerez votre joie à cultiver l'amitié.

Sagittaire

Le bilan de cette semaine? Vous avez assuré! votre rôle d'organisateur s'est révélé hors pair au travail comme à la maison...

Capricorne

Vous aurez à coeur de montrer la palette infinie de vos multiples talents!Et être content de soi vous fera passer une excellente journée.

Verseau

Autour de vous, ce ne seront que des louanges d'admiration vous concernant. Vous vous sentirez en surpuissance affective, quel beau dimanche!

Poissons

Attention aux frimas de l'hiver. C'est le moment de vous mettre aux tisanes multiplantes qui guérissent tous les maux et de rester sous la couette...

Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site internet www.claudealexis-voyance.com)