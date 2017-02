Amour, argent, réussite: l'horoscope du dimanche 19 février 2017

Bélier

Tout semble enfin aller pour le mieux! Cette fin de mois se révèle bénéfique et augure de bons moments pour l'avenir. Réjouissez-vous!



Taureau

La planète de la rigueur vient inspecter votre ciel astral. Tout va se mettre en place selon vos souhaits et surtout bien y rester.



Gémeaux

Ah ce Saturne qui n'en finit pas de créer la zizanie!... Vous aurez une chape de plomb sur les épaules en ce dimanche, mais ça ne durera pas.



Cancer

Un changement de vie se profile à l'horizon et vous en avez très envie! Profitez de ce jour de repos pour faire le bilan.



Lion

Tout vient à temps pour qui sait attendre... Ce n'est pas votre côté bouillonnant qui peut facilement l'accepter mais c'est ainsi!



Vierge

De vieilles histoires familiales resurgissent qui vont vous gâcher un peu la fête en cette fin de week-end. Mais demain sera un autre jour!



Balance

Vous prenez votre place et vous vous situez mieux dans l'avenir, c'est une bonne chose!!



Scorpion

La passion vous conduit à des excès que vous regrettez parfois. Mais cette période vous autorise à vous libérer sans conséquences négatives pour le futur.



Sagittaire

Avec un certain recul vous analyserez cette semaine vécue aussi riche au travail que dans votre vie privée. Et vous en serez satisfaite!



Capricorne

Les soucis s'envolent, vous vous tournez vers d'autres rivages, d'autres envies, d'autres amours... et personne ne pourra vous retenir!



Verseau

En accord avec vous-même, vous revenez à vos racines intimes et vous allez vous laisser convaincre de ce qui est bien pour vous.



Poissons

La paix qui vous entoure rejaillit sur votre moral. La nature, la spiritualité, l'ésotérisme vous accompagnent...

