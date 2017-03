Amour, argent, réussite: l'horoscope du lundi 13 mars 2017

Bélier

Avec la personne de votre cœur, ce sera un peu compliqué! Discussions, reproches, il vous faudra trouver le juste milieu pour ne pas aller à la catastrophe.

Taureau

Pourquoi ne pas rester dans ses engagements, une fois les mots prononcés? Pour la personne fiable que vous êtes, c'est juste une évidence...

Gémeaux

Vous êtes peut-être changeant et capricieux mais toujours honnête!! Et votre sincérité sera payante!

Cancer

Tout ce qui est tiède en amour ne vous convient pas! Vous aimez être en osmose et partager les mêmes émotions... Voilà, c'est dit!

Lion

Ne cherchez pas les rapports de force. Vous aimez gagner mais votre partenaire n'aime pas perdre non plus! A méditer...

Vierge

On va vous demander de rendre des comptes sur vos actes et vos engagements et vous n'allez pas aimer ça, mais pas du tout!

Balance

Allez, tout est balayé! Qu'il est doux d'aimer et de se laisser aimer sans arrières pensées.

Scorpion

Vous pourriez sur un coup de tête décider de vous marier! Et de faire votre demande aujourd'hui... Les planètes sont d'accord.

Sagittaire

Vous débutez cette semaine rempli d'énergie et de motivation. Et vous épaterez votre monde!!

Capricorne

Votre relation amoureuse prend un nouveau virage! Les couples se défont, d'autres se forment... Où vous situez-vous?

Verseau

Vous aurez besoin d'être soutenu par l'"Autre" afin de développer une vraie complicité et d'aborder la vie en duo.

Poissons

Il va vous falloir oser! Au travail comme dans votre vie privée... N'ayez pas peur de poser les bonnes questions qui vous tracassent, c'est indispensable pour vous.

