Amour, argent, réussite: l'horoscope du lundi 16 janvier 2017

Bélier

Vénus se positionne dans votre ciel et vous donne des ailes... Aussi, vous projetez un voyage à deux qui vous comblera.



Taureau

C'est un peu compliqué ce début de semaine. Votre partenaire est tout en reproches et vous vous sentez agressé. Relativisez!



Gémeaux

Vous souhaitez trouver le bon milieu entre votre impulsivité émotionnelle et cette douceur dont vous êtes capable... oui, mais il faut que vous y mettiez du vôtre!



Cancer

Une nette amélioration se profile dans votre relation amoureuse. Ne soyez pas trop gourmand! A tout vouloir tout de suite, on n'obtient rien.



Lion

Cette journée sera sous le signe du flirt! Idéal pour les célibataires, un peu moins pour les "Lion" en couple! Prudence...



Vierge

Attendez la semaine prochaine pour démarrer cette nouvelle activité qui vient de vous séduire! Une semaine de réflexion, c'est bien.



Balance

Votre boss vous félicite! Que des encouragements et la sensation de vous sentir le meilleur, c'est jouissif, alors délectez-vous!



Scorpion

Vous voilà au pied du mur! De grandes responsabilités vous attendent et soudain vous doutez... Ne craignez rien, la force est en vous!



Sagittaire

Décidément ce début d'année vous comble de ses bienfaits. Vous gagnez sur tous les plans et la chance vous sourit.



Capricorne

Votre savoir-faire financier est reconnu. On vous confiera la direction d'un budget ou tout simplement les cordons de la bourse. Et c'est mérité...



Verseau

En pleine lumière, vous éclatez de talent! Vos supérieurs sont conquis et vos amours sont au beau fixe.



Poissons

Attendez un peu pour faire valoir vos droits. Au travail, vous pensez mériter mieux et l'amour n'est pas au rendez-vous mais la roue va tourner!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)