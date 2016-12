Amour, argent, réussite: l'horoscope du mardi 27 décembre 2016

Bélier

Le couple sera votre priorité aujourd'hui! L'autre se manifeste et vous conforte dans le choix de la vie à deux!

Taureau

Un message vous bouleverse! Des mises au point s'imposent pour éclaicir une situation nébuleuse.

Gémeaux

Le début de cette semaine est vécu de manière agitée. Ces périodes de fêtes vous accaparent et vous ne savez plus où donner de la tête! Calmez-vous.

Cancer

La famille est au centre de vos préoccupations. L'harmonie règne et le cocon que vous avez su créer profitera à tous de belle manière.

Lion

Vous allez au devant des autres... On apprécie vos attentions et votre générosité, vous régnez sur le clan familial!

Vierge

Les différents qui opposaient les uns et les autres s'effacent et une belle acalmie se profile. On se regroupe autour de vous.

Balance

Une belle journée sous le signe des rencontres. La trêve des fêtes permet à de lointaines connaissances de renouer le dialogue interrompu.

Scorpion

La sincérité sera votre credo. Vous vous rapprochez de ceux que vous aimez et vous saurez avec tact et diplomatie leur faire savoir.

Sagittaire

L'ambiance familiale est au top! Vous allez faire des kilomètres si besoin est pour apporter votre joie de vivre et votre gaieté.

Capricorne

Privilégiez le dialogue! Vous voilà soudain en prise de conscience sur ce que l'on attend de vous et qu'il vous est si difficile de donner.

Verseau

Votre couple est en phase ascensionnelle. En solo, vous êtes plein d'espoir!

Poissons

A l'approche de cette fin d'année, vous voilà soudainement apaisé et heureux d'être dans l'instant présent. Profitez!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)