Amour, argent, réussite: l'horoscope du mardi 28 février 2017

Bélier

Il sera important de prendre du recul, des blocages indépendants de votre volonté risquent de vous freiner dans vos objectifs, alors soyez patient!

Taureau

Ami Taureau, c'est le moment de montrer de la patience et de la persévérance, rien n'est définitif et tout ce qui vous tient à cœur ne donnera aucun résultat pour le moment.

Gémeaux

C'est votre humour et votre bonne humeur qui seront en vedette aujourd'hui, vous serez la roi ou la reine de la fête!

Cancer

L'essentiel devra être votre priorité. Laissez tomber les rêves et les chimères durant cette journée, soyez dans le concret!

Lion

On appréciera votre qualité à bien jauger les situations dans leur ensemble. Une qualité de chef et de rassembleur, bravo!

Vierge

Fine et subtile, votre entourage appréciera votre sens de la mesure et votre dévouement envers ceux qui sont en attente, voire même en détresse.

Balance

Et pourquoi pas laisser la place au plaisir? Vos envies d'élévation et de spiritualité peuvent bien attendre... Profitez!

Scorpion

Soudain, vous voilà radical! Ça passe ou ça casse... Un peu de souplesse et de détente vous feront le plus grand bien.

Sagittaire

Une envie de renouer des liens avec des personnes éloignées va stimuler cette journée, placée sous le signe des retrouvailles.

Capricorne

Cessez de vous isoler! Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui sont auprès de vous, vous en apprécierez la bienveillance et le soutient amical.

Verseau

Vos finances sont en berne et cela vous met le moral à plat! Evaluez la situation et trouvez la façon d'y remédier au plus vite!

Poissons

Et si vous déposiez vos valises! C'est bien de vous occuper de la terre entière mais penser à vous ne peut être que bénéfique pour votre futur.

