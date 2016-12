Amour, argent, réussite: l'horoscope du mercredi 28 décembre 2016

Bélier

Tout est possible aujourd'hui! L'impatient que vous êtes va savoir se poser et apprécier cette journée de paix et d'harmonie.

Taureau

Pas de conflits en ce jour! La soirée s'annonce charnelle et pleine de plaisirs épicuriens. Bien manger, bien boire et apprécier le sens de la fête, voilà qui vous convient.

Gémeaux

Vous avez des envies de créativité avec les enfants. Décorer les fenêtres, faire une belle table, installer un beau sapin, vous excellez!

Cancer

Ah, les fêtes pour un Cancer, c'est la magie des lumières, de la musique, d'une ambiance chaleureuse! Bref, tout ce que vous aimez. Surtout ne vous privez pas!

Lion

Vous oubliez les affaires, les contrats, le business en ce jour béni. Place à la convivialité!

Vierge

Vénus décuple votre séduction! Vous allez vous faire très belle pour réveillon à venir avec la joie au coeur!

Balance

En pleine excitation, vous hésitez! L'envie vous prend de sauter dans un avion et d'aterrir dans un pays exotique pour vivre les Fêtes au soleil.

Scorpion

Le passé vous ratrappe, la nostalgie vous envahit... Les êtres disparus vous manquent et vous y pensez très fort.

Sagittaire

La chance vous sourit. Pour les fêtes, des cartes à gratter affichent une somme gagnante, vous adorez!

Capricorne

Comme vous aimez surprendre, en cadeau, vous proposez un voyage de noces à l'être aimé.

Verseau

Tout va bien... Aux fourneaux vous êtes un vrai chef, à table on vous félicite et près du sapin, on ne voit que vous!

Poissons

Rien ni personne ne pourra vous déstabiliser. Avec un moral de fer, vous affrontez le monde du réel sans lâcher vos rêves, bravo!