Amour, argent, réussite: l'horoscope du samedi 25 février 2017

Bélier

Votre vie sociale riche en amis, rencontres et autres relations venus de domaines divers et variés vous nourrit et inspire votre esprit créateur.

Taureau

Vous souhaiterez élever votre réflexion en ce jour de repos vers des horizons philosophiques.

Gémeaux

Le dynamisme ne sera pas totalement présent durant ces deux jours de week-end mais vous apprécierez celui de ceux qui vous entourent...

Cancer

L'élu de votre cœur saura trouver les mots qui apaisent et redonnent du courage! Alors savourez et appréciez!

Lion

La famille vous demandera beaucoup durant cette journée mais vous êtes ardent et courageux à la tâche donc pas de problème en vue!

Vierge

En pleine créativité, vous vous adonnerez à différentes expressions: cuisine, déco, mise en images... Et vous ferez des "tout" avec des "rien"!

Balance

Votre foyer sera votre point d'ancrage. En besoin d'affection et de marques de tendresse, vous serez comblé!

Scorpion

Poursuivez un but et un seul!... La dispersion vous guette et risque de vous mener à la perte de vos acquis.

Sagittaire

Votre signe de feu vous donnera une belle endurance. L'occasion de créer des jalousies autour de vous... N'y prêtez pas attention.

Capricorne

Rien de mieux pour vous que d'exprimer ce qui vous tient à cœur et que vous aurez choisi de partager sous le sceau du secret!

Verseau

Une envie de délassement vous tenaille? Et pourquoi pas un week-end bien être en thalasso ou une virée en pleine nature... bref, ressourcez-vous!

Poissons

Attention au burn-out! On vous demande beaucoup et vous donnez sans compter... Posez-vous et appuyez sur le bouton "Pause", les autres peuvent attendre!