Amour, argent, réussite: l'horoscope du samedi 4 mars 2017

Bélier

Entre charme et délicatesse, un monde convivial s'ouvre à vous! C'est le moment de prévoir un dîner entre amis ou en famille.

Taureau

Parce que votre regard change, les situations tendues deviennent légères... Eh oui, en fait la vie est simple!

Gémeaux

Tout en sensibilité vous risquez de vivre ces deux jours de détente les nerfs à vif! A vous de faire un travail sur vous-même et cela ira mieux.

Cancer

A chaque problème, une solution! Ce sera votre devise aujourd'hui et vous aurez bien raison! Pourquoi s'encombrer l'esprit...

Lion

L'amitié sera au rendez-vous car vous avez le sens du contact et de la fidélité. On vous aime et vous le rendrez bien.

Vierge

Et si vous décidiez d'aller voir ailleurs si l'herbe est encore plus verte? Une journée idéale pour changer d'environnement et voir de nouvelles têtes!

Balance

Parce que vous souhaitez laisser derrière vous ce qui vous chagrine, vous aborderez ce week-end plein d'allant et d'enthousiasme.

Scorpion

Vous allez devoir composer pour obtenir ce que vous désirez! Le fin stratège qui est en vous n'aura pas beaucoup de mal à faire semblant!!

Sagittaire

La franchise est une de vos qualités, oui! Mais tout n'est pas toujours bon à dire... Méditez!

Capricorne

Prenez le temps de bien faire les choses et d'assurer vos arrières, histoire de ne pas regretter vos actes plus tard.

Verseau

Attention, votre humeur changeante pourrait envenimer les relations familiales et ce serait dommage, ne gâchez pas tout!

Poissons

De l'endurance vous sera demandée, acceptez, et ne vous laissez pas décourager car de bons résultats vous attendent à l'arrivée.



