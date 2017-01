Amour, argent, réussite: l'horoscope du vendredi 13 janvier 2017

Bélier

Vos projets sont guidés par un fort besoin d'action et votre enthousiasme est communicatif... On vous suit et on vous admire!

Taureau

Faîtes attention à la susceptibilité de vos amis qui se révèle aussi forte que la vôtre! Alors, prenez des gants pour exprimez ce que vous ressentez.

Gémeaux

Il est temps de vous poser en ce milieu de semaine pour faire le point sur vos projets en toute lucidité.

Cancer

Ce qui vous tient à coeur en ce moment? L'Amour avec un grand "A"... Alors plongez, n'ayez pas peur d'aimer et le ciel vous le rendra.

Lion

Tout en énergie, soudain vous ne vous posez plus de questions! Et vous avez raison car les solutions seront à votre portée.

Vierge

Le temps de faire une pause est arrivé. Déjà pour retrouver un certain équilibre et ensuite pour aller de l'avant plus fort et plus clairvoyant.

Balance

L'originalité vous va bien! Cette journée sous le signe de la créativité va vous attirer de nombreux compliments.

Scorpion

Un début d'année difficile côté professionnel ami Scorpion et cela affecte votre moral! Faîtes des efforts, essayez de vivre au jour le jour, le temps travaille pour vous.

Sagittaire

Gardez cette belle souplesse qui vous caractérise lorsque votre tempérament de feu ne se réveille pas tel un volcan, votre entourage appréciera!

Capricorne

Un besoin d'agir dû à la planète Mars va se révéler impérieux en cette journée où tous les problèmes vont vous tomber sur la tête!

Verseau

Ah ce besoin d'indépendance qui vous tenaille de temps en temps et que l'élu de votre coeur apprécie moyennement. Et justement, c'est aujourd'hui!

Poissons

Une volonté de changement qui s'accentue, des efforts pour vous projeter dans l'avenir, vous voilà très occupé à vouloir bouleverser votre destin.

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)