Amour, argent, réussite: l'horoscope du dimanche 1er janvier 2017

Bélier

C'est le moment de changer votre hygiène de vie! Contrôler votre alimentation, faire du sport et consommer les plaisirs avec modération.

Taureau

Même en cette fin d'année, certaines affaires compliquées se dénouent et cela va vous mettre en joie, que du bonheur!

Gémeaux

Votre partenaire vous donne des ailes. A ses côtés, vous vous épanouissez et la joie des projets reprend sa place.

Cancer

En ce dimanche, un problème relationnel resurgit! On relativise, on réfléchit et on y donne une importance minimale pour bien terminer l'année!

Lion

Vos amours vont profiter d'une jolie escapade à deux pour fêter la Nouvelle Année dans un lieu exotique.

Vierge

C'est une période gratifiante qui vous attend. Votre audace et votre détermination à semer le bonheur autour de vous fait mouche!

Balance

Laissez de côté les transactions en cours, vous les réglèrerez l'année prochaine! L'heure est à la fête et aux voeux, laissez-vous faire!

Scorpion

Ménagez-vous, le meilleur est peut-être à venir angoissé Scorpion... Mettez-y du vôtre et l'horizon s'éclairera.

Sagittaire

Une petite forme pour certains, une belle énergie pour d'autres... tout dépend des planètes dans votre ciel astral de naissance mais au final, çà va!

Capricorne

La communication est encore un peu laborieuse mais vous n'hésiterez pas à prendre le risque d'exprimer vos sentiments.

Verseau

Cette journée sera active! Vous êtes dans la préparation du Nouvel An et cela vous met en joie!

Poissons

Lâchez du lest, détendez-vous, laissez-vous entraîner par vos émotions, vous verrez tout va bien se passer et Happy New Year!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)