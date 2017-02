Amour, argent, réussite: l'horoscope du dimanche 26 février 2017

Bélier

Mars vous dynamise, vous faîtes parler de vous et vous ne compterez pas vos efforts pour atteindre vos objectifs! Bravo, continuez sur cette lancée!

Taureau

Il va falloir prendre du recul si vous voulez avoir une vraie vision des problèmes qui vous préoccupent. Ainsi, les solutions apparaîtront tout naturellement...

Gémeaux

Vous abordez une phase de reconstruction, voilà la bonne nouvelle! Indispensable, faites table rase du passé et tout ira bien!

Cancer

Les planètes vous bloquent, du coup vous vous ennuyez...Laissez passer, les éclaircies s'annoncent et le meilleur est à venir.

Lion

Une ambiance un peu électrique s'agite autour de vous.Laissez reposer les tensions, surtout que l'élu de votre cœur vous soutient et vous aime...

Vierge

Faire des voyages, prendre du temps, pensez aux loisirs et à votre plaisir seront vos priorités...

Balance

Votre cœur s'emballe... Une nouvelle romance? Pour les célibataires pas de problème, c'est tout bon! Pour les natifs déjà en couple, prudence...

Scorpion

Vous avez accumulé du retard dans le règlement autant des problèmes administratifs que dans l'organisation de la maison. On se recentre et on agit!

Sagittaire

Chassez le stress en cette fin de mois! Votre autorité et votre aisance naturelle vous conduisent au succès, aucune crainte à avoir.

Capricorne

Vous hésitez!... Avancer ou reculer? Quelque soient les problèmes qui se présentent, ne choisissez pas l'inertie, bougez, agissez!!

Verseau

Vous avez la grâce et la bénédiction des planètes pour aller au bout de vos projets.Le printemps n'est pas loin, aussi laissez monter en vous la confiance et l'assurance.

Poissons