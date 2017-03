Amour, argent, réussite: l'horoscope du dimanche 5 mars 2017

Bélier

Ne choisissez pas l'isolement! Cette journée va vous permettre de renouer des contacts avec des personnes qui vous sont chères et qui vous manquent...

Taureau

Les astres ne vous veulent que du bien! Alors, essayez de privilégier de toutes vos attentions autant votre famille que votre entourage!

Gémeaux

Les énergies viennent à vous! Profitez de ce jour de repos pour vous recentrer sur vous-même.

Cancer

Rêver, créer, laisser une trace de votre histoire s'imposent à vous. C'est le moment de démarrer un projet qui portera votre signature!

Lion

Depuis le temps que vous souhaitiez réorganiser votre maison, aujourd'hui vous permet de vous y consacrer pleinement!! Refusez les invitations et les sorties, c'est ici et maintenant.

Vierge

Vous revenez d'un long voyage... Qu'il soit réel ou intérieur, les retombées en seront bénéfiques afin d'appréhender la vie d'une autre manière.

Balance

Une journée placée sous le signe de l'hésitation, un sentiment qui peut vous caractériser lorsque vous êtes en recherche d'harmonie, et c'est le cas!!

Scorpion

Dès que l'on fait appel à vous pour aider ou soutenir autrui, vous répondez "présent". Ça tombe bien, c'est ce qui vous attend en ce dimanche.

Sagittaire

Vive la fête et les plaisirs! Vous décidez de vous amuser et de voir la vie en rose et votre entourage en est ravi.

Capricorne

Le printemps arrive et vous voilà content de quitter bientôt cette période hivernale qui vous pèse sur les épaules. Allez, réjouissez-vous!

Verseau

Vous avez en tête l'organisation d'une escapade ou d'un voyage! Oui, mais à condition que l'élévation de l'esprit soit au rendez-vous.

Poissons

Surtout que l'on ne vous parle pas d'amour aujourd'hui!! Vous boudez "Vénus" et vous avez tort. Laissez-vous séduire...

