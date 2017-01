Amour, argent, réussite: l'horoscope du dimanche 8 janvier 2017

Bélier

Il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur, histoire de remettre de l'ordre dans votre vie affective, alors n'attendez plus.



Taureau

Pourquoi vous freiner avec des valeurs morales qui vous encombrent et se révèlent sans fondement. Osez vivre et agissez!



Gémeaux

Un dimanche à décliner sous le signe de l'amitié! Feu de cheminée, jeux de sociétés et goûters chaleureux rendent belle la vie.



Cancer

Votre bien-être s'en est allé... L'hiver ne vous convient pas! Patience, les beaux jours reviendront...



Lion

On va vous confier un secret et vous demander de le garder. Ce sera un peu difficile car vous aimez bien régner sur votre monde et briller au grand jour mais c'est ainsi!



Vierge

Une journée cocooning! Vous aurez envie de lire ou de regarder un bon film ou de vous instruire... en toute tranquillité.



Balance

Votre désir d'harmonie vous fait basculer dans une totale osmose avec l'univers. Cette journée sera sous le signe du mysticisme!



Scorpion

Vous revendiquerez votre indépendance et votre liberté de penser. Et que personne ne se mette en travers de votre chemin!



Sagittaire

Les questions matérielles vous demandent toute votre attention. Dimanche ou pas, vous agissez!



Capricorne

Vous voilà prêt à lâcher prise pour aller vers d'autres horizons. Le terrien que vous êtes est à un carrefour de sa vie, ne résistez pas!



Verseau

Et si vous décidiez de vous faire plaisir? Sans culpabilité, vous allez adorer ce dimanche sous le signe du péché!



Poissons

Le cosmos vous attire vers le haut et vous sentez que là est votre place, votre intuition est la bonne et vous le savez bien.

