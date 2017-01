Amour, argent, réussite: l'horoscope du jeudi 12 janvier 2017

Bélier

En empathie avec les problèmes d'autrui, vous n'aurez de cesse de vouloir les résoudre et çà marchera!

Taureau

Côté coeur, une semaine qui se termine mieux qu'elle n'a commencé. Acceptez d'être contredit, vous n'avez pas toujours raison...

Gémeaux

Une transformation s'opère! Vous commencez à entrevoir une autre façon de travailler, surtout si vous êtes dans un domaine artistique.

Cancer

Votre compétence vous donne une certaine autorité, on vous écoute et vos avis sont hautement appréciés! Une augmentation en vue.

Lion

Il serait insdispensable de vous mettre au sport afin de maîtiser les émotions pleines de vigueur qui vous animent! Il faut vous défouler impérativement.

Vierge

L'art, le spectacle, la culture trouvent grâce à vos yeux... Et cette journée va vous permettre d'organiser un week-end à votre goût.

Balance

Vous envisagez de changer de lieu de résidence ou de travail? Un état de mutation est en cours car votre équilibre le réclame...

Scorpion

Ce que vous souhaitez? Convaincre vos interlocureurs et remporter les contrats si importants mis en place dés la fin de l'année dernière. Alors foncez!

Sagittaire

Votre sens de l'organisation sera reconnu de belle façon aujourd'hui et on vous confiera un grand projet d'envergure.

Capricorne

Avec un tonus incroyable, vous affichez la force de vos projets etles planètes vous accompagnent, tout va bien.

Verseau

L'image que vous renvoyez inspire confiance. En amour comme au travail... Cette fin de semaine s'annonce sous de bons auspices...

Poissons

Le marginal vous attire aujourd'hui, on ne reconnaîtra plus ce petit Poissons qui rêve d'eaux plus troubles ou plus claires, mais ailleurs!...

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)