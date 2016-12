Amour, argent, réussite: l'horoscope du jeudi 22 décembre 2016

Bélier

La chance passe dans votre signe aujourd'hui, surtout ne la manquez pas, elle revevêt parfois une forme inhabituelle, soyez vigilant!

Taureau

Vous allez devoir fournir des efforts que vous n'aviez pas prévus. Mais le résultat vous comblera et sera source de bénéfices futurs.

Gémeaux

Vous avez l'art de vous faufiler dans des sentiers inconnus et prometteurs de belles récompenses. Acceptez ce que la vie vous envoie, vous le méritez!

Cancer

Prenez sans attendre les décisions qui s'imposent. Vous êtes las de toujours espérer et on vous mène en bateau!

Lion

Ceux qui vous aiment ont envie de vous aider. Laissez-vous faire! Cette journée est placée sous le signe de l'entraide et de la convivialité.

Vierge

Les contacts que vous avez noués il y a quelques mois refont surface et sont annonciateurs de réussite.

Balance

Il est temps d'approfondir ce qui aggrave votre situation financière. Et de prendre les mesures nécessaires!

Scorpion

Cessez de culpabiliser! Oui vous avez des torts et vos actes n'ont pas été brillants mais cette journée va vous permettre de tout réparer!

Sagittaire

Vos amis viendront à vous pour aborder des sujets qui leur tiennent à coeur. Vous serez plein de délicatesse envers eux, c'est bien!

Capricorne

Du tonus, de la combativité accélèrent votre tension. Tout doux, on se calme! Et on relativise...

Verseau

Vous avez de fortes envies de changer de décor à la maison. Et la fin de semaine s'annonce comme une priorité pour la déco de votre foyer!

Poissons

Votre écoute et votre sensibilité seront fortement appréciés par ceux qui vous entourent.Ne changez rien!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)