Amour, argent, réussite: l'horoscope du jeudi 26 janvier 2017

Bélier

L'estime de votre entourage vous encourage à poursuivre dans la voie fixée sans vous poser de questions! La reconnaissance tant désirée est en marche.

Taureau

Vous avez une forme extraordinaire! Ce tonus va vous permettre de progresser dans le bon sens et d'atteindre vos objectifs.

Gémeaux

Vous pourrez compter sur l'élu de votre cœur pour vous transmettre l'énergie qui vous manque. Votre santé morale s'améliore, adieu la déprime!

Cancer

Côté cœur tout n'est pas rose mais côté professionnel, on vous adore! Des projets, des rencontres vous élèvent à un statut social très épanouissant.

Lion

Plein d'allant, vous avez décidé d'organiser une grande fête pour samedi avec ceux que vous aimez! Régner sur votre petite tribu, çà vous plait bien, alors pourquoi vous en priver!

Vierge

Vous avez le droit de nager dans le bonheur et d'être heureux!!! Et comme vous le voulez, vous le criez haut et fort!

Balance

Un contrat se signe ou un projet se concrétise! Vous ne vous attendiez pas à cela en cette fin de mois... Vive 2017!

Scorpion

Les rentrées d'argent seront l'occasion de prendre un nouveau départ et vous n'allez pas hésiter à franchir les obstacles!

Sagittaire

Un sentiment de légèreté vous habite! Vous décidez de tourner la page sur ce qui vous freine et regardez droit devant. Et ce sera vraiment bénéfique...

Capricorne

Un ami, un parent, un être aimé va vous soutenir pour dénouer des tourments intérieurs... Laissez-vous aider.

Verseau

Vous avez toutes les cartes en main pour avancer dans vos projets. Ainsi que les faveurs du ciel et des planètes, quelle chance, profitez!

Poissons

Votre situation financière va cesser d'être préoccupante et vous allez pouvoir faire des projets à nouveau... ce que vous adorez!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)