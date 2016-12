Amour, argent, réussite: l'horoscope du jeudi 29 décembre 2016

Bélier

En ce jour de repos, vous allez bousculer l'ordre établi et imposer une certaine ligne de conduite faite de richesse et d'échanges. Et ça plaît!

Taureau

Des conflits passionnels peuvent éclater aujourd'hui. Il vous faudra trouver les bons mots pour rassurer et calmer les esprits.

Gémeaux

De l'harmonie, de la tendresse, vous aspiriez à plus de paix pour cette fin d'année? C'est gagné!

Cancer

Vous attendez le retour d'un être cher... Peut-être sera-t-il là pour la nouvelle année!

Lion

Vous allez devoir prendre un risque afin de réunir tous ceux que vous souhaitez en cette fin d'année autour de vous. Et vous réussirez!

Vierge

Une belle journée et une plus belle soirée vous attendent. Votre petit monde a répondu "présent" et vous pouvez être fier de savoir rassembler autour de vous.

Balance

Même le soir du réveillon, vous jouez la carte de la séduction! Et ça marche! Votre signe astral se définit ainsi, c'est dans vos gênes!

Scorpion

L'heure est aux rencontres! Autour d'un repas festif et amical, les cœurs solitaires se retrouvent et les lumières clignotent!

Sagittaire

Vous serez dans une forme excellente! Tout vous plaît! Le chapon, les fruits de mer, la bûche en dessert... Vous êtes tellement facile à vivre, un bonheur!

Capricorne

Le courant passe et pourtant, c'est plus fort que vous, vous râlez comme les enfants insatisfaits!

Verseau

C'est décidé, pas de repas en famille au programme mais une escapade à deux! Et pourquoi pas?

Poissons

Attention aux refroidissements, vous avez toujours trop chaud!