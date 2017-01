Amour, argent, réussite: l'horoscope du jeudi 5 janvier 2017

Bélier

Vous risquez d'être importuné par une personne qui risque d'apporter des tensions dans votre entourage, soyez sur vos gardes!



Taureau

Cette journée risque d'être tumultueuse et de remettre en cause un contrat que vous attendez avec impatience. A vous de jouer la diplomatie!



Gémeaux

Vous devrez privilégiez l'organisation durant les deux semaines qui arrivent pour profiter au mieux de la légèreté qui vous caractérise.



Cancer

En amour, le dialogue va s'avérer efficace. Vous démarrez une nouvelle période qui va vous permettre de vous épanouir.



Lion

Prise de conscience, changement concret dans votre vie, cette nouvelle année débute sous le signe de l'excellence!



Vierge

Votre réputation va vous permettre d'avancer dans ce que vous souhaitez. On vous respecte, on vous estime, on vous admire...



Balance

Les nouveaux projets qui s'annoncent vous mettent en joie d'autant que les planètes vous accompagnent...



Scorpion

Votre santé pourrait vous jouer des tours! Prenez soin de vous et ménagez votre corps ainsi que votre esprit.



Sagittaire

Ce n'est pas la bonne semaine pour prendre des décisions. Remettez à plus tard lorsque votre ciel astral s'éclaircira!



Capricorne

Vous êtes en bonne forme, ce début d'année vous est profitable et c'est votre mois anniversaire, que du bonheur!



Verseau

Un changement va s'opérer dans le domaine professionnel, ne craignez rien, le meilleur est à venir...



Poissons

Un peu de fragilité en ce début de mois vous rend plus sensible aux émotions qui vous entourent mais l'amitié vous insuffle de l'énergie.



(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)