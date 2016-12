Amour, argent, réussite: l'horoscope du lundi 26 décembre 2016

Bélier

De nouvelles personnes se présentent à vous et vous en ressentez tout le potentiel pour tenter une nouvelle aventure. Assurez-vous juste de faire les bons choix!



Taureau

Un regain de passion va vous animer et vous donner l'audace nécessaire pour exprimer ce que vous taisez depuis des mois.



Gémeaux

Vous êtes en première ligne et tout le monde apprécie votre savoir faire. Il vous faudra cependant faire vos preuves!



Cancer

Celui qui vous fait craquer a des exigences! Prenez de la distance et faîtes confiance à ce que vous envoie la vie. C'est peut-être le bon ou pas?



Lion

Vous attendez des mots tendres de l'être aimé mais ce n'est pas son jour! En revanche, l'amitié sera réconfortante.



Vierge

Les planètes vous promettent de beaux moments en perspective. Cette journée vous apportera un avant-goût de ce qui est à venir!



Balance

Pour contrebalancer l'hiver, prévoyez une escapade à deux en fin de semaine. Avant la folie des Fêtes de fin d'année!



Scorpion

Vous devenez sentimental et cela vous donne de l'aura! Profitez de cette semaine pour tester votre séduction, vous en serez plus que satisfait!



Sagittaire

Votre libido est au top! Et votre charisme fait des ravages. Votre mois anniversaire vous a donné le meilleur: une belle assurance!



Capricorne

Même au moment des fêtes, vous ne perdez pas de vue vos objectifs. Et si vous décidiez le lâcher prise...



Verseau

La franchise va dénouer des tensions au sein de votre couple. N'ayez pas peur d'affronter la vérité.



Poissons

Vous avez envie de tenter l'aventure et de programmer un beau voyage au soleil dans des mers chaudes? Pour vous ce sera bien meilleur que le ski par -10°!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)