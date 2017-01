Amour, argent, réussite: l'horoscope du mardi 17 janvier 2017

Bélier

Votre planète Mars vous protège! Professionnellement, n'hésitez pas à créer la différence avec vos rivaux. C'est vous le meilleur...

Taureau

En bon terrien, soyez pragmatique et lucide. Laissez de côté les chimères et menez à bien vos projets sans rêves illusoires.

Gémeaux

Des envies de dépaysement? En cette période, choisissez là où votre corps se sentira le mieux. Neige ou soleil, qu'importe, c'est vous qui décidez!

Cancer

Votre horizon s'élargit... Vous vous sentez bien mieux en ce début d'année, même si le mois de janvier est trop froid pour vous!

Lion

La chance toujours vous sourit et votre intuition est la bonne. Mettez en place ce qui vous tient à cœur, vous récolterez plus tard.

Vierge

Et pourquoi pas de nouvelles amours? Les célibataires piétinent dans leur solitude et certains couples dans la lassitude! Trouvez des solutions...

Balance

Votre jardin secret est précieux! Ne le galvaudez pas... La richesse de l'intime définit votre personnalité et vous fait encore plus apprécier par votre entourage.

Scorpion

Vénus vous donne le feu vert pour une belle rencontre sentimentale, ne la ratez pas!

Sagittaire

Voilà que l'envie de voyages vient vous perturber dans vos tâches professionnelles... Attendez un peu pour parler de projets d'évasion, ce n'est pas le bon jour.

Capricorne

Des problèmes dans votre couple? Peut-être que l'amour est ailleurs... Sinon, résolvez les problèmes.

Verseau

Très romantique, on ne vous reconnaît plus! Et en plus, vous affichez une sensualité presque torride en ce mois de janvier...

Poissons

Et si vous faisiez ce qui vous plaît! Quand un Poissons se rebelle, le tsunami n'est pas loin. Accordez-vous ce que bon vous semble!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)