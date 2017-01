Amour, argent, réussite: l'horoscope du mercredi 11 décembre 2017

Bélier

Un sentiment de solitude risque de vous envahir autant au travail que dans votre vie affective, réagissez!



Taureau

La routine ne passera pas par vous et un changement spectaculaire s'annonce grâce à une rencontre qui va vous déstabiliser. Attention à ne pas trop vous enflammer!



Gémeaux

En amour, le climat redevient chaleureux et au beau fixe pour les célibataires comme pour les couples! vous allez adorer le quotidien à deux...

Cancer

Votre famille vous ressource mais vos rêves sont en berne! Mauvaise période pour les Cancer idéalistes, attendez la roue tourne!



Lion

Un profond désir de culture et d'échanges intellectuels vous anime. Vous exprimerez votre curiosité et une soif d'apprendre afin de mieux vous sentir exister.

Vierge

Cette journée vous donnera l'envie de vous éloigner de vos proches et de faire le plein d'énergie, ne culpabilisez pas!



Balance

Avec l'élu de votre cœur, vous apprécierez le dialogue et la complicité qui vous faisait un peu défaut ces derniers temps...

Scorpion

Votre vie sociale vous comble et a des effets bénéfiques sur votre humeur. Bienveillant, vous êtes ouvert à toutes les propositions.



Sagittaire

Non seulement vous comblez d'amour votre partenaire mais vous redoublez d'attentions pour ceux qui vous entourent, bravo!

Capricorne

L'amour secret qui fait battre votre coeur vous bouleverse. Une nouvelle vie s'ouvre à vous, croyez en l'avenir ami Capricorne.



Verseau

L'estime de votre famille et de vos amis vous porte au-delà de ce que vous espériez et vous voilà prêt à tout pour les éblouir!



Poissons

C'est plein de vitalité que vous abordez les projets et les problèmes à résoudre... Vous vous sentez renaître!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)