Amour, argent, réussite: l'horoscope du mercredi 15 février 2017

Bélier

Des amis vous stimulent et vous réconfortent! Vous apprécierez ce soutien alors que vous traversez un sérieux passage à vide.

Taureau

Un milieu de semaine paisible qui va vous permettre de préparer un week-end tout en douceur... Cocoonez, c'est la saison!

Gémeaux

D'humeur légère, vous allez pétiller de joie et mettre votre entourage en pleine euphorie! A savourer car cela risque de ne pas durer.

Cancer

Le climat passionnel qui sévit au dessus de votre tête et de vos amours vous perturbe et vous déstabilise. On se calme!...

Lion

Un peu électrique dans vos réactions, vous allez devoir prendre du recul pour éviter de blesser ceux qui vous entourent.

Vierge

Vénus s'invite dans vos amours et vous conduit vers des moments d'extase imprévus... A consommer sans modération!

Balance

Beaucoup de rencontres au programme de cette journée. Chacune vous apportera des expériences et des découvertes riches en diversité.

Scorpion

Cette semaine vous découvre tout en empathie auprès de ceux que vous aimez... Une partie de votre intime consent à baisser la garde, c'est bien!

Sagittaire

Ce que l'on aime chez vous? Votre spontanéité et ce dynamisme lié à votre signe de feu. Aussi, votre compagnie sera recherchée.

Capricorne

L'amour est à l'honneur dans votre ciel astral. Et comme vous ne faîtes pas les choses à moitié, ce sera très intense!

Verseau

Modérez votre ardeur à exprimer sans prendre de gants ce que vous ressentez! Il faut parfois mettre les formes pour faire passer certains messages...

Poissons

Une très belle semaine que vous vivez en harmonie avec les autres... Il y manque simplement un peu de solitude pour vous retrouver.

