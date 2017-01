Amour, argent, réussite: l'horoscope du mercredi 25 janvier 2017

Bélier

Pour toucher votre cœur, il ne suffit pas de le vouloir! Votre affection et vos sentiments se méritent et vous le faites bien comprendre à la personne concernée...

Taureau

Vous servirez de référence au travail car votre créativité sera bluffante et vous vaudra de nombreux compliments. Et vous le valez bien!



Gémeaux

Vous avez un don exceptionnel pour faire le clown et créer la joie et la bonne humeur autour de vous quand vous l'avez décidé! Justement, c'est aujourd'hui!

Cancer

En proie à de fortes émotions, votre sensibilité sera mise à l'épreuve en cette journée particulière...

Lion

Votre quête de l'âme sœur vous obsède! Et si elle était à côté de vous... Ouvrez bien les yeux et écouter le langage du cœur.



Vierge

Votre intuition vous permet de devancer les évènements. Ce milieu de semaine vous apportera les clefs nécessaires à régler les problèmes du week-end prochain.



Balance

De petites contrariétés viendront assombrir cette journée, il faudra les chasser au plus vite, ne laissez rien traîner...



Scorpion

Vous ferez en sorte d'agir avec intelligence, précision et diplomatie, et vous aurez bien raison, car cela débloquera des situations difficiles.

Sagittaire

Votre charme sera l'atout majeur de cette journée à vivre sous le signe de la joie de vivre, ce qui vous caractérise vraiment!



Capricorne

Pourquoi vous obstiner à rester dans votre tour d'ivoire? S'ouvrir aux autres pourrait vous faire un bien fou!

Verseau

On va vous demander de prendre position pour une décision familiale et même s'il vous en coûte, il est important d'avoir votre avis.



Poissons

Vénus vient vous faire signe... Un amoureux éconduit pourrait refaire surface! A vous de jauger vos sentiments en ce début d'année et d'y aller ou pas!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)