Amour, argent, réussite: l'horoscope du mercredi 8 mars 2017

Bélier

Attention aux actes irréfléchis qui pourraient vous apporter des déconvenues. Ne donnez pas votre confiance trop spontanément!



Taureau

La vie va vous donner des relents de nostalgie que vous aurez dû mal à gérer aujourd'hui. Un conseil, laissez le passé derrière vous...



Gémeaux

C'est la bonne journée pour redresser le cap et vous tenir à vos objectifs. Vous savez ce que vous voulez, ne vous en écartez surtout pas.



Cancer

Une petite santé va vous fragiliser... Le printemps pointe son nez mais votre énergie estivale n'est pas encore là, patientez!



Lion

Tout va bien, vous êtes en attente de réponses, mais il va vous falloir encore patienter un mois ou deux!



Vierge

Concentrez vous sur l'essentiel, le superflu peut attendre... ce qui compte ce sont vos véritables aspirations!



Balance

L'équipe qui vous entoure vous aidera à surmonter un cap difficile s'il se présente. La loyauté et la fidélité sont omniprésentes, quelle chance!



Scorpion

Tel highlander, vous vous sentirez indestructible! Et pourquoi pas? L'important est d'avoir la foi dans ce que l'on est.



Sagittaire

On va vous trouver bien opportuniste en cette journée, vouée au travail et aux affaires! Et Vous aurez bien raison.



Capricorne

Vos doutes et vos remises en question se calment... Vous abordez un cycle nouveau plein d'espérance et de beaux projets.



Verseau

On vous fait des propositions, des avances, des déclarations... C'est bon de se sentir aimé et désiré, profitez en!!



Poissons

Et si cette personne devenait l'élu de votre coeur? Allez, baissez la garde. Se préserver est bien, renoncer serait une erreur.



