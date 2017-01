Amour, argent, réussite: l'horoscope du samedi 14 janvier 2017

Bélier

L'influence de vos amis va rétablir un équilibre perdu ces derniers temps. Une belle période se prépare, alors profitez de votre week-end.



Taureau

Attention à ne pas vous montrer trop irritable, vous avez un peu les nerfs à vif et cela risque de gâcher la journée.



Gémeaux

On vous ouvre des portes et soudain vous vous sentez revivre... Depuis le temps que vous attendiez ces précieux moments, profitez!



Cancer

Ne cherchez pas à tout envenimer... Oui, les tensions sont présentes et votre compagnon fait la sourde oreille mais laissez passer...



Lion

Après une belle harmonie, les relations deviennent plus tendues avec votre partenaire. Soufflez, respirez, restez zen!

Vierge

Cette fin de semaine sera consacrée à votre famille et rien ne vous en détournera. Le reste peut bien attendre...



Balance

Tout en intensité, vous rechercherez la nouveauté et ce week-end vous permettra d'y accéder. Culture, loisirs, l'enrichissement est au rendez-vous!



Scorpion

Vous êtes trop abrupte dans vos propos. Alors contrôlez-vous! La passion, c'est bien, mais pas quand elle détruit.

Sagittaire

Les espoirs seront à l'ordre du jour concernant l'envie de vous installer dans un autre lieu. Et vous sentez le moment venu d'y accéder.



Capricorne

Vous aimez tester les rivalités de ceux qui vous entourent... Lors d'un dîner de famille, vous gagnerez sur tous les plans! Bonne soirée.

Verseau

Une journée placée sous le signe des rencontres! De nouveaux amis, un nouvel amour, un ex qui revient du passé... Curieux des autres, vous allez adorer.



Poissons

Enfin ce climat de confusion s'éloigne, il était temps. Profitez de cette fin de semaine pour retrouver vos repères.

