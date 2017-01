Amour, argent, réussite: l'horoscope du samedi 7 janvier 2017

Bélier

Les planètes vous emportent dans une atmosphère de contradictions qui vous empêchent d'être vous-même! Attendez que ça passe...



Taureau

Les envies se précisent et vous aborderez ce week-end avec mille projets en tête. Et votre partenaire en sera tout à fait d'accord!



Gémeaux

N'essayez pas de vouloir imposer à tout prix vos idées et votre programme. Laissez faire le destin, vous serez surpris!



Cancer

Une journée trop calme à votre goût... Et si votre motivation ne dépendait que de vous? Allez secouez-vous ami Cancer, bougez!



Lion

Ne vous auto-flagellez pas! Oui, rien ne va et vous en êtes un peu responsable. Alors, remettez-vous en cause, cela aura du bon.



Vierge

L'ambiance sera électrique aujourd'hui! Un peu de zenitude apaisera les esprits et vous permettra de passer une bonne fin de semaine.



Balance

Votre talent de diplomate sera reconnu! Il va vous en falloir pour transformer cette journée de négatif en positif!



Scorpion

Quelle est cette sérénité qui vous habite soudain? On ne vous reconnait plus mais votre entourage applaudit à deux mains.



Sagittaire

De nouveaux objectifs vous animent! Normal, vous êtes en début d'année et vous adorez les projets. Donc, c'est le bon moment.



Capricorne

Tout bloque autour de vous, vous êtes fatigué et un peu perdu! Mais patiemment vous allez continuer d'avancer vers ce qui vous motive et vous obsède.



Verseau

Vous irradiez de charme et de séduction... Pourquoi ne pas organiser une belle soirée à passer entre amis ou avec l'élu de votre cœur?



Poissons

Votre frustration est bien réelle mais armez-vous de patience, le temps est votre ami et il joue en votre faveur.



(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site www.claudealexis-voyance.com)