Amour, argent, réussite: l'horoscope du vendredi 10 février 2017

Bélier

Une belle journée pour vous associer ou choisir un partenaire afin de monter un projet qui vous tient à coeur!



Taureau

Des envies de voyages vous stimulent et vous font adopter un regard vers l'ailleurs tourné vers la découverte et l'aventure.



Gémeaux

Toutes les conditions sont réunies pour vous faire passer une bonne journée! Dynamisme et optimisme seront vos atouts majeurs.



Cancer

En cette fin de semaine, vous programmerez une sortie à deux qui vous comblera de joie et bonheur. Et vous attirera les compliments de l'être aimé...



Lion

La conjugaison de l'énergie qui vous habite et d'une grande lucidité affairiste vous porte au sommet de la réussite!



Vierge

Vos idées créatives enthousiasmeront la collectivité. Au travail, on vous applaudira et à la maison, on vous admirera. Vous avez tout bon!



Balance

Attendez-vous à des imprévus pour cette fin de semaine qui vous obligeront à changer tous vos plans. Mais rien de grave!



Scorpion

Passer à l'action non sans un délai de réflexion s'impose... Il serait dommage de gâcher tout ce que vous mettez en place depuis un bon moment.



Sagittaire

Le froid ne vous convient pas! Renforcez vos défenses immunitaires par des compléments alimentaires et des vitamines.



Capricorne

Des ennuis juridiques et financiers se profilent à l'horizon mais votre tempérament scrupuleux saura en venir à bout.



Verseau

Votre équilibre nerveux souffre de trop de compromis... Faîtes le point et ne subissez pas ce qui vous paralyse et vous tire vers le bas, réagissez!



Poissons

Suivez votre intuition, elle sera bonne conseillère autant professionnellement qu'amoureusement.

