Amour, argent, réussite: l'horoscope du vendredi 17 février 2017

Bélier

Les sentiments qui vous animents sont sincères et réciproques mais évitez les discussions qui fâchent!

Taureau

Beaucoup d'émotion va vous submerger durant cette journée. Soit vous retrouverez une personne perdue de vue, soit vous ferez une rencontre marquante dans votre vie!!

Gémeaux

Les évènements tournent en votre faveur! Vous allez pouvoir vous réjouir et profiter pleinement du week-end qui s'annonce.

Cancer

Vous abordez une nouvelle période de votre vie et une chose est sûre, vous n'avez plus envie de compromis. C'est dit!

Lion

Un climat orageux s'annonce pour cette fin de semaine car votre partenaire de vie sera en désaccord sur votre façon d'envisager l'avenir...

Vierge

Réconciliation en vue avec une personne qui vous touche affectivement. En admettant les différences de l'autre, vous avancerez.

Balance

L'embellie va durer toute cette fin de semaine et apaisera les tensions naissantes au sein de votre couple. Bonne nouvelle!

Scorpion

Ce vendredi sera vécu sous le signe du doute et de l'incertitude. Heureusement, tout s'arrangera dans les jours suivants.

Sagittaire

Doté d'un charisme à faire chavirer tous les coeurs et tous les regards, vous allez en profitez au maximum et vous aurez bien raison!

Capricorne

Exigeant, vous le serez! Votre attention et votre écoute ont un prix et vous entendez bien le faire savoir...

Verseau

Vous voilà tout détendu pour aborder ces deux jours de repos. L'harmonie sera au rendez-vous, savourez...

Poissons

Complicité avec les amis, bonnes relations au travail, folle passion avec l'être aimé... Que demander de plus? Que ça dure!