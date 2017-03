Amour, argent, réussite: l'horoscope du vendredi 3 mars 2017

Bélier

Une situation jusqu'alors bloquée va se dénouer! N'ayez plus peur de foncer et de prouver vos compétences.

Taureau

Il est temps de marquer une pause et de vous faire plaisir. Le week-end s'annonce comme libérateur, à vous de faire les bons choix.

Gémeaux

Votre charme sera ravageur aujourd'hui et ira crescendo durant tout ce week-end... mais attention aux conséquences!

Cancer

Il va vous falloir tout mettre en oeuvre pour vous occuper de votre petite personne! Hélas,vous abordez une petite phase de solitude...

Lion

Ne vous dispersez pas! Visez un objectif et un seul, ce sera tout bénéfice à l'arrivée.

Vierge

L'état de saturation arrive et vous serez incapable d'en contrôler les débordements. Aussi, prenez les devants et refusez ce qui ne vous convient pas.

Balance

Une relation qui vous rend heureux stagne mais c'est à vous de la faire évoluer, n'attendez pas tout de l'autre! Agissez!

Scorpion

Insatisfait, exigeant, déçu, vous voilà incapable de définir la cause de vos sentiments et de votre frustration, ami Scorpion! Et si vous en étiez le seul responsable?

Sagittaire

Avec la joie de vivre qui vous caractérise, vous voilà heureux de récolter ce que vous avez semé... du bonheur, rien que du bonheur!

Capricorne

Aujourd'hui, vous pourrez faire tout ce qui vous plaît! Les planètes vous accordent cet instant de grâce.

Verseau

Vous allez vivre une belle journée placée sous le signe du charme et de la douceur, profitez pleinement!

Poissons

Vous rechercherez les soutiens dont vous avez besoin pour mener à bien un développement personnel qui vous tient à coeur. Belle journée!

(Retrouvez les prédictions de Claude Alexis sur son site internet www.claudealexis-voyance.com)