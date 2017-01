Amour, argent, réussite: l'horoscope du vendredi 6 janvier 2017

Bélier

L'arrivée de Vénus promet de beaux moments en perspective... pour les célibataires, il y a des envies de séduire!



Taureau

L'argent sera au centre de vos préoccupations alors attention à bien vérifier vos comptes et à ne pas gaspiller.



Gémeaux

On va vous déstabiliser en amour par une attitude et des propos que vous ne comprendrez pas. Laissez passer ou dites stop!



Cancer

Ne vous laissez pas attendrir par des demandes de conseils ou des prises de position dans des histoires qui ne vous regardent pas. Fuyez!



Lion

La planète de l'amour vous sourit et vous comble de ses bienfaits ami Lion. Un joli week-end en perspective.



Vierge

Attention à vos exigences! Au travail, vous risquerez de heurter vos supérieurs et à la maison vous agacerez votre entourage.



Balance

Petite forme pour cette fin de semaine, pensez à bien vous protéger et à ne pas prendre froid, autrement le lit vous guette.



Scorpion

Votre humour et votre répartie vous feront briller dans les prochaines soirées et vous en userez et abuserez... Mais ne changez rien!



Sagittaire

Un coup de cœur va égayer cette journée, il va cependant vous falloir rester lucide et bien réfléchir avant de vous engager.



Capricorne

Vous êtes prêt à déplacer des montagnes pour l'être qui occupe vos pensées? Mais il faut peut-être penser à exprimer vos sentiments!



Verseau

Attention à ne pas vous fier aux apparences. Les gens qui vous entourent essaient de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, soyez prudent!



Poissons

Du courage sera nécessaire pour éclaircir une situation qui commence à vous peser, n'hésitez pas, la franchise sera payante.



