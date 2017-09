L'application d'Ikea, basée sur la réalité augmentée, débarque en France (vidéo)

Quelques jours après son lancement aux Etats-Unis, elle est disponible en France. Baptisée Ikea Place, l'application du géant suédois va désormais permettre à ses utilisateurs d'essayer les meubles avant de les acheter. Le principe est simple: elle propose de sélectionner dans le catalogue de l'entreprise des meubles et de les placer virtuellement dans l'une des pièces de l'appartement scannées au préalable. Le tout grâce au principe de la réalité augmentée, cette technologie qui ajoute des éléments virtuels sur le monde réel perçu par l'appareil photo des smartphones.

Plus besoin donc de se déplacer plusieurs fois ou de passer des heures à prendre des mesures: les potentiels acheteurs peuvent visionner directement le résultat à travers leur écran d'iPhone. Car pour le moment, l'application n'est disponible que sur IOS 11 et non sur Android. A noter également que tous les meubles d'Ikea ne sont pas disponibles via l'application. En effet, seule une centaine de produits peuvent être testés pour le moment: les plus encombrants et les plus populaires de la collection du géant suédois.

Puis, une fois la sélection effectuée, le résultat peut être enregistré mais aussi partagé au format image et vidéo. Toutefois, il n'est pas possible de le commander directement: l'achat en ligne, via l'application, n'est pour le moment pas disponible. Il faudra donc se rendre en personne dans l'un des magasins de l'entreprise.

L'utilisation de la réalité augmentée va probablement s'étendre rapidement grâce à la nouvelle mise à jour d'IOS 11. En juin dernier, Apple avait présenté une solution nommée ARKit, laquelle permet d'encourager les développeurs à intégrer la réalité augmentée dans leurs applications. Mais cette technologie n'est pas nouvelle: elle avait été notamment utilisée pour le jeu à succès Pokemon Go. Il utilisait la géolocalisation pour permettre à ses utilisateurs d'attraper des Pokémon, ces petites créatures aux formes et aux pouvoirs magiques multiples, popularisées il y a près de 20 ans.