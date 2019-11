Après la « honte de l’avion », les Suédois ont « honte d’acheter »

Après le flygskam ou « la honte de prendre l’avion », les Suédois viennent d’inventer un nouveau néologisme : le köpskam, traduisez « la honte d’acheter ». Ce nouveau phénomène s’imprime dans un mouvement urgent à limiter notre consommation et donc notre empreinte carbone. Ce mouvement aura t-il un impact sur la frénésie du Black Friday à venir ?

La Suède fait figure de leader parmi les pays qui s’engagent pour la protection de l’environnement. En juillet 2019, Stockholm a d’ailleurs pris une décision radicale : annuler sa fashion-week annuelle. Une manière de dénoncer les pratiques de la deuxième industrie la plus polluante au monde : celle de la mode, qui est responsable de plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre.

en 2018, 2 Français sur 5 ont garni leur garde-robe avec des pièces d’occasion. Au pays d’origine du géant de la fast-fashion H&M , une grande partie des consommateurs essaie désormais d’acheter plus responsable. Ce qui revient, concrètement, à faire moins de shopping. Et, sans doute, à acheter davantage de vêtements de seconde main. Bon à savoir :

Ce nouveau mouvement aura-t-il un impact réel sur la consommation ? Depuis le lancement du mouvement « flygskam » en tout cas, le nombre de voyageurs par les airs aurait diminué de 3,8% entre janvier et juillet 2019 (dont 8,7% pour les vols intérieurs et 2,6% pour les vols internationaux). Tendance de fond ou mauvais résultats conjoncturels ? Il faudra attendre un an ou deux pour le savoir selon les experts, qui expliquent que la Suède entre dans une période de ralentissement économique.