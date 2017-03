Islande: baby-boom dans le pays, 9 mois après son beau parcours à l'Euro 2016 de foot (VIDEO)

Exactement neuf mois après l'Euro de football en France, les maternités islandaises ont constaté un pic de natalité dans leur pays samedi 25 et dimanche 26.

L'équipe islandaise avait été l'une des bonnes surprises de ce championnat. Avec notamment leur dorénavant célèbre "clapping", l'équipe nationale avait enchanté ses supporters et avait réussi contre toute attente à se hisser jusqu'en quart de finale pour sa toute première participation à la compétition. Les Islandais avaient notamment battu l'équipe anglaise durant leur beau parcours.

Une performance sportive qui a réjoui tout un pays et qui semble avoir boosté la natalité puisque neuf mois après, les médias locaux affirment qu'une hausse des naissances a eu lieu le week-end du 25 et 26 mars dernier.

Un médecin qui était de garde le week-end dernier, Peter Asgeir, a confirmé cette information sur Twitter lundi 27: "nombre record de péridurales ce week-end - neuf mois après la victoire 2-1 contre l'Angleterre".

hehehe dagsins:sett var met í fjölda mænudeyfinga á fæðingarvakt um helgina - níu mánuðum eftir 2-1 sigurinn á Englandi;) — Ásgeir Pétur (@asgeirpetur) 27 mars 2017

C'est une bonne nouvelle pour le petit pays dont le taux de natalité baisse d'année en année: alors qu'en 2000 on comptait près de 15 naissances pour 1.000 habitants, on n'en comptait plus que 13 pour 1.000 en 2014.

L'équipe islandaise réitérera peut être sa belle aventure puisqu'elle est en lice pour disputer la Coupe du monde 2018 qui aura lieu en Russie. Les joueurs sont actuellement deuxièmes de leur groupe derrière la Croatie.

Peut-être une nouvelle occasion en vue pour les supporters de faire exploser le taux de natalité du pays...

(Voir ci-dessous la vidéo du clapping de l'équipe d'Islande après la victoire contre l'Angleterre)