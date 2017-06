Bac 2017: quels sujets pour l'épreuve de philosophie?

Le grand jour est arrivé. A partir de mercredi 14, les lycéens vont se pencher sur l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Et pour ne pas rendre une copie blanche et éprouver des regrets par la suite, plusieurs sites spécialisés (Digischool, L'Etudiant, Studyrama, Annabac, Le Figaro étudiant) se sont chargés de faire des pronostics sur les sujets les plus susceptibles de tomber. Et certains ont été cités de nombreuses fois.

Les élèves de la filière L risquent ainsi de tomber sur des sujets ayant pour thème l'art, la morale, autrui, la liberté, le devoir et le bonheur, le désir mais aussi la justice et le droit. Cette épreuve là est importante car elle est coefficient 7. L'année dernière, les lycéens devaient notamment disserter sur le désir et les convictions morales.

De leurs côtés, les élèves de la filière S pourraient bien écrire sur la conscience, le désir, la vérité, le devoir, la liberté, le bonheur, la justice et le droit. Mais d'autres sujets sont également probables comme l'art, le travail et la technique, la démonstration ou encore la société et l'Etat. Mais que les lycéens de cette section se rassurent: même si l'épreuve est ratée, elle n'est "que" coefficient 3. L'année passée, ils avaient écrit sur le travail et avaient également eu pour sujet: "faut-il démontrer pour savoir?".

Quant aux élèves de la filière ES, les sujets de philosophie les plus probables cette année sont la vérité, la justice et le droit, la morale, la liberté, le bonheur, le travail et la technique, l'Etat et le devoir. Coefficient 4, cette épreuve ne doit donc pas être prise à la légère. En 2016, les lycéens s'étaient penchés sur le désir et sur l'histoire.

Pour rappel, l'épreuve de philosophie pourrait bien disparaître les prochaines années. Emmanuel Macron prévoit de recentrer l'examen final sur quatre matières, mais n'a pas précisé lesquelles. Il est toutefois assez évident que le français et les mathématiques en feraient partie ainsi que l'histoire-géographie. Ce qui laisserait une place pour une dernière matière, mais laquelle? L'anglais ou une autre première langue vivante choisie par l'élève semble être un choix probable car commun aux trois sections S, ES et L, autant que la fameuse philosophie. Mais on imagine moins cette dernière matière s'inviter dans ce quatuor.