Bac 2017: c'est demain, voici tout ce qu'il faut savoir pour les épreuves

Tous les mois de juin, les épreuves du baccalauréat sont au centre des préoccupations. A partir de 8h jeudi 15, et jusqu'au jeudi 22, les élèves de terminale commenceront à plancher sur les épreuves de l'examen tant redouté. Comme chaque année, les candidats en filières générales et technologiques débuteront par la philosophie.

Lors des épreuves du baccalauréat, les règles sont très strictes. Premièrement, il faut absolument avoir une pièce d'identité en cours de validité avec photo ainsi que la convocation. En ce qui concerne les retards, il y en a (en général) peu. Puisque les lycéens sont convoqués 30 minutes avant le début de l'épreuve. Une fois cette dernière commencée, les candidats ont le droit à un retard d'une heure maximum. Toutefois, seul le chef de centre pourra autoriser l'élève à entrer dans la salle d'examen. Une fois le délai dépassé, les candidats seront considérés comme absents et ne pourront plus accéder à la salle de cours.

Niveau horaire, c'est l'inverse pour aller aux toilettes. En effet, les candidats qui souhaitent aller aux WC devront attendre que la première heure d'épreuve soit écoulée, pour éviter qu'il croise un potentiel retardataire. Et bien évidemment, smartphone, tablette, trousse et bavardages, sont strictement interdits. La peine encourue pour ce genre d'infraction peut aller jusqu'à trois ans de prison, 9.000 euros d'amende et une interdiction de participer à tout examen de l'Education nationale pendant cinq ans.

Le ministère de l'Education nationale a profité de la conférence de presse sur le bac pour annoncer que la réforme de l'examen souhaitée par Emmanuel Macron ne sera pas mise en place l'année prochaine. Prévue en 2018, l'objectif de la réforme est de mettre seulement quatre matières obligatoires à l'examen final et le reste en contrôle continu. Une réforme qui pourrait satisfaire de nombreux lycéens car selon l'Etudiant, 79% des lycéens se disent favorables à une diminution du nombre d'épreuves et une augmentation du contrôle continu.