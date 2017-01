Bébés: les prénoms les plus populaires en France et dans chaque département

Comme chaque début d'année, l'Insee a publié lundi 2 la liste des prénoms les plus souvent donnés aux nouveau-nés, cette fois-ci pour l'année 2015. Elle dévoile ainsi le palmarès national pour les 778.691 enfants venus au monde cette année-là, et le "vainqueur" chez les garçons et chez les filles. Ils se partagent 9.783 prénoms masculins et 5.948 prénoms féminins.

Ainsi, sur l'ensemble du territoire métropolitain, le nom le plus donné aux garçons est Gabriel. Il devance les Jules et les Lucas. Côté filles, Louise arrive en tête devant Emma et Jade.

Les chiffre de l'Insee montrent aussi des disparités régionales. Ainsi, Louise est très à la mode dans l'ouest de la France, mais n'arrive en tête de presque aucun départements de l'est du pays, comme en témoigne la carte réalisée par Visactu pour La Voix du Nord. On constate également que la "victoire" de Louise est nette avec près d'une trentaine de départements où ce prénom domine. A noter que Léa, Lina ou Camille se font une petite place dans le classement.

Quels sont les prénoms les plus attribués par département ?> À lire sur @lavoixdunord : https://t.co/1AI2KYe7aB pic.twitter.com/HcWNQbnlmb — Visactu (@visactu) 3 janvier 2017

Chez les garçons les résultats semblent moins tranchés. On trouve en effet Gabriel en tête d'un moins grand nombre de départements, plutôt dans le sud mais aussi dans l'Oise ou en Loire-Atlantique. Jules est plus présent dans le sud-ouest mais Lucas, Hugo, Enzo et Adam se répartissent sur le reste du territoire.

A noter que les chiffres de l'Insee viennent en partie contredire les prévisions qui avaient été faites fin 2015. Louise et Emma étaient bien en tête mais devant Chloé tandis que Gabriel n'était que deuxième, Lucas septième, et Jules n'était même pas dans le Top 10.